Число выявляемых "тяжелых" пациентов с коронавирусом в Москве стабилизировалось

"В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается <…> В течение 10 последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1 тыс. - 1,3 тыс. в сутки. Там нет взрывного роста. Это важнейшая история [о раннем выявлении и лечении]", - сказал Собянин.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число выявляемых тяжелобольных людей с коронавирусом стабилизировалось в Москве в последние дни на уровне 1 тыс. - 1,3 тыс. человек в сутки, во многом это произошло благодаря ранней диагностике, сообщил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что это дает возможность всей медицине работать спокойно и в плановом режиме, особенно в госпитальной части. В Москве за последнюю неделю сложилась понятная система работы с заразившимися коронавирусом. "И поэтому мы имеем на сегодня достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две", - добавил мэр.

Собянин сообщил, что считает принятые в Москве ограничительные меры для борьбы с коронавирусом "достаточными на данном этапе". "Мы считаем, что меры сдерживания и самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС), необходимо продолжать. Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим. На этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков, карантинного режима на транспорте - как в метрополитене, в наземном общественном транспорте, на личных машинах <...> Этого на этой стадии, мне кажется, достаточно", - отметил Собянин.

Также он заявил, что система работы с инфицированными коронавирусом, выработанная в Москве за две недели, включает в себя своевременную диагностику, изолирование групп риска и амбулаторное лечение. "За последние недели две сложилась уже понятная система работы с больными COVID: это быстрая и своевременная диагностика, это изолирование групп риска, амбулаторное и стационарное лечение вместе как единые механизм или система", - сказал Собянин.

Он добавил, что тесты на новую коронавирусную инфекцию делают в частных и региональных лабораториях, их качество в Москве выросло на 50%. "Количество тестов [на коронавирус] значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня их качество выросло практически в половину. И охват увеличился", - сказал мэр.

В столице уже проведено свыше 315 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что еще 12 частных лабораторий Москвы начали осуществлять забор биоматериала у частных лиц для тестирования на коронавирус и проводить исследования на коммерческой основе. Они могут обработать сверх городских мощностей до 10 тыс. тестов в сутки.

По словам Собянина, в Москве "сглажен" график перепрофилирования клиник в стационары для лечения заразившихся коронавирусом. Мэр отметил, что ранняя выявляемость заражений обеспечивает своевременную изоляцию групп риска, что также положительно сказывается на скорости распространения вируса. Кроме того, скорая диагностика позволяет назначить раннее лечение больных в амбулаторном и стационарных звеньях. Все это оказывает положительное влияние на снижение числа потенциально заразившихся и тяжелых больных, добавил мэр.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. В Москве на сегодняшний день выявлено 26 350 случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (15:33 время мск) — добавлена информация по тексту.