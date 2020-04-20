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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Для женщин это - 47,9 года, для мужчин - 44,7 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года. Об этом сообщила в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

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"На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года", - сказала она.

Дети до 18 лет составляют 7,6% от числа заразившихся коронавирусом в РФ, граждане старше 65% - 15,5%.

"Я бы хотела обратить внимание: если доля детей младше 18 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших граждан [в возрасте] 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах", - сообщила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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