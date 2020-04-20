Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года. Об этом сообщила в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года", - сказала она.

Дети до 18 лет составляют 7,6% от числа заразившихся коронавирусом в РФ, граждане старше 65% - 15,5%.

"Я бы хотела обратить внимание: если доля детей младше 18 лет составляет 7,6%, и это соответствует примерно общей тенденции, которая сложилась в мире, то доля заболевших граждан [в возрасте] 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах", - сообщила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.