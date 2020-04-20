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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС предупредили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

Наиболее сложная обстановка складывается на территории Дальнего Востока, Сибири и Южного федерального округа, рассказал глава ведомства Евгений Зиничев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев в понедельник на селекторном совещании заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В стране ухудшается лесопожарная обстановка. Пожароопасный сезон начат в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Дальнего Востока, Сибири и Южного федерального округа", - сказал глава МЧС.

По его словам, в России за прошлую неделю действовало более 850 очагов пожаров, 105 из них - в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Для защиты двух населенных пунктов в Туапсинском районе Краснодарского края применялась авиация МЧС России. Только за прошедшую неделю почти 9 тыс. раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение палов сухой растительности.

"К счастью, гибели среди населения не допущено. Но некоторые граждане лишились своего имущества", - сказал Зиничев.

Работа в условиях рспространения коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции не должно отражаться на работе оперативных служб, заявил Зиничев.

"В условиях распространения COVID-19 наша задача - обеспечить бесперебойную, эффективную работу подразделений по защите населения от угроз природного и техногенного характера. Сложная ситуация не должна повлиять на работу сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

Зиничев обратил внимание, что в этом году все сезонные риски накладываются на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

"Необходимо принимать исчерпывающие меры для предупреждения распространения инфекции. Все сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", - сказал глава МЧС. Он добавил, что с личным составом должна проводиться регулярная разъяснительная работа.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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