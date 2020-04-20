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Пандемия коронавируса нового типа

В университетской клинике Петербурга выявили 42 случая заражения коронавирусом

Пациентов с вирусом перевели в Госпиталь для ветеранов войн, а также в городские больницы №2, 20 и 40

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Среди пациентов и сотрудников Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте вуза.

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"Выявлено [заражение коронавирусом у] 35 пациентов, а также у семи работников. Итого 42 человека", - говорится в сообщении вуза. В университете добавили, что заразившихся перевели в Госпиталь для ветеранов войн, а также в городские больницы №2, 20 и 40. 12 апреля сообщалось, что пациентов и младший персонал клиники начали проверять на наличие коронавируса, тесты взяли у 300 медицинских работников.

Клиника осуществляет биомедицинские исследования совместно с учеными фундаментальных кафедр СПбГУ и внедряет результаты передовых исследований в клиническую практику, включая разработку новых технологий лечения, аппаратуры, имплантатов, лекарств, методов диагностики и реабилитации. Клиника, как и другие медицинские учреждения Петербурга, с 30 апреля, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача города, не принимает на плановую госпитализацию, за исключением случаев социально значимых заболеваний и необходимости срочного оперативного вмешательства. Клиника им. Пирогова оказывает экстренную медпомощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями и онкобольным.

Ранее также из-за пациентки, у которой выявили симптомы, схожие с симптомами новой коронавирусной инфекции, закрыли на карантин родильные дома №10 и 17. Кроме того, сообщалось, что из-за подтвержденных случаев заражения или подозрения на коронавирус на территории учреждений, карантин вводили в детском отделении Петербургского городского онкологического центра, Клинике им. Пирогова, НМИЦ имени Вредена, отделении городской больницы №38 им. Семашко. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали также в пансионате для пожилых людей и психоневрологическом интернате.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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