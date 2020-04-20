Архангельские власти будут развивать телемедицину по примеру Ненецкого округа

АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Архангельской области намерены развивать технологию телемедицины на основе опыта Ненецкого автономного округа (НАО), где на базе фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) медики делают пациентам УЗИ под дистанционным контролем врачей. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-конференции врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, который ранее руководил Ненецким округом.

"Телемедицина, за ней будущее. Могу сказать по собственному опыту, по своему предыдущему месту работы, мы серьезно продвинулись в вопросе развития телемедицины. Если брать в целом, как систему развития здравоохранения, особенно в сельских населенных пунктах, труднодоступных, мы это будем развивать, в этом есть опыт. [В Ненецком округе] мы вышли к тому, что можно локальные аппараты УЗИ поставить в ФАПах, где фельдшер под руководством врачей может какие-то манипуляции первичные делать, чтобы определить диагноз. Это серьезно улучшит качество жизни и здоровья наших жителей", - сказал Цыбульский.

По его словам, телемедицина наиболее эффективна для пациентов, проживающих в удаленных населенных пунктах. "Телемедицина сегодня может сократить так называемое терапевтическое окно и оказать помощь пациенту, который в ней нуждается, в минимальные сроки. Иногда фельдшер, находясь в ФАПе в удаленном населенном пункте, посредством телемедицины, [и мы несколько таких кабинетов в Ненецком округе сделали, проводили оперативное лечение], это существенно давало эффект, количество тяжелых случаев сокращалось. Особенно это касается труднодоступных удаленных населенных пунктов, откуда пациентов можно доставить только санавиацией", - уточнил глава региона.

При этом, по его мнению, телемедицина сейчас не может помочь в борьбе с распространением коронавируса. "Я не уверен, что в вопросе распространения коронавирусной инфекции сильно может помочь [телемедицина], поскольку все-таки основной момент, который определяет наличие или отсутствие этого вируса, является взятие анализа. Анализ по телемедицине не возьмешь, или это надо везде иметь довольно продвинутые лаборатории", - отметил Цыбульский.