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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Трутнев поручил разработать план возвращения жителей ДФО из-за границы на фоне пандемии

С 27 марта Россия полностью остановила международное пассажирское авиасообщение

ТАСС, 20 апреля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба аппарата полпреда.

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С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27-го Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью.

"В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа", - приводят в сообщении слова Трутнева.

Поручение дано Минтрансу, МИД России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План должен предусмотреть для жителей ДФО возможность возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине. В пресс-службе не уточнили, сколько жителей Дальнего Востока сейчас не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Ранее часть из них уже вывезли специальными рейсами из Таиланда, Японии, Южной Кореи и других стран.

В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавлены подробности.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний ВостокСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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