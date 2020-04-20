ВЦИОМ: почти 80% россиян опасаются заразиться коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 80% россиян опасаются заразиться коронавирусом, и только 10% уверены, что заражения не произойдет. Такие данные публикует в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян (77%) опасаются заразиться коронавирусом. Из них доля тех, кто сказал, что в какой-то мере опасается, составляет 55%, а доля тех, кто очень боится, 22%, - свидетельствуют данные опроса. - Каждый десятый респондент заявил, что он уверен, что с ним и его близкими ничего не случится (10%)".

Не задумывались над этим вопросом 12% опрошенных. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля опасающихся составляет 82% и 79% соответственно.

Каждый пятый опрошенный россиян оценивает вероятность заразиться как высокую (17%). По мнению 28%, вероятность заразиться низкая. Половина респондентов затрудняются ответить на данный вопрос или не могут оценить (55%).

Большинство заявили о достаточной информации относительно ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики (86%). При этом одному из 10 опрошенных предоставленной информации недостаточно (11%).

Опрос проведен 16 апреля 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.