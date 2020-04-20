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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии из больницы выписали первого пациента, выздоровевшего после COVID-19

На протяжении двух недель он будет находиться в режиме самоизоляции

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, выздоровевший после заражения коронавирусом, выписался из республиканской инфекционной больницы Карелии. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков.

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"Из республиканской инфекционной больницы выписан первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - написал Парфенчиков.

По данным главы Карелии, выздоровевший пациент - это мужчина 1974 года рождения, он был госпитализирован 1 апреля. Последние два теста на коронавирус у него отрицательные, мужчину перевели на амбулаторное лечение под наблюдением врачей из поликлиники и в ближайшие две недели он будет находиться в режиме самоизоляции.

На 20 апреля в Республике Карелия зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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