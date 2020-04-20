Суды Москвы получили протоколы на McDonald's и KFC за нарушение ограничительных мер

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компании McDonald's и "Сити Ресторанс" (владеет брендами КFC, El Patio и "Планета суши") хотят привлечь в Москве к административной ответственности за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом ТАСС сообщили в судах, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил материал о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации")", - сказали ТАСС в Мещанском суде, куда поступил иск в отношении "Сити Ресторанс". Аналогичное заявление в отношении McDonald's поступило в Солнцевский районный суд.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина, в отношении "Сити Ресторанс" возбуждено дело об административном правонарушении за то, что ресторан осуществлял работу по выдаче заказов сотрудникам курьерской службы. При этом в нарушение установленного запрета ресторан не доводил до курьерской службы и посетителей информацию о необходимости соблюдения дистанцирования в пункте выдаче заказов. Согласно КоАП РФ, компаниям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (15:17 мск) — добавлены подробности по тексту.