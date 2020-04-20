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Пандемия коронавируса нового типа

У сотрудника администрации Выборгского района Ленобласти выявили коронавирус

Часть сотрудников перешли на дистанционный режим работы из-за инцидента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники администрации приграничного с Финляндией Выборгского района Ленинградской области частично перешли на работу в удаленном режиме из-за заражения новой коронавирусной инфекцией одного из работников. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации.

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Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 454 человека, выздоровели девять. Случаи заражения зафиксированы в 17 районах региона из 18. Выборгский район находится на втором месте по числу зарегистрированных случаев - там заразилось 97 человек.

"В связи с выявлением у одного из сотрудников администрации МО "Выборгский район" положительного результата на COVID-19, в районной администрации проведены все необходимые мероприятия. Часть сотрудников, контактировавших с зараженным, сдали анализы и продолжат свою работу в удаленном режиме, находясь в изоляции дома", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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