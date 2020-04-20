Архангельские водители скорой помощи и лаборанты получат выплаты за борьбу с коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Архангельской области расширили перечень получателей дополнительных выплат для тех, кто работает с пациентами с коронавирусом. Кроме врачей и среднего медперсонала, доплаты получат сотрудники лабораторий, водители, уборщицы стационаров, сообщил в понедельник на онлайн-конференции врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мы своим решением еще дополнительно выделяем 7,2 млн рублей для того, чтобы дополнительно простимулировать сотрудников лабораторий, на которых сейчас падает огромный объем работы, водителей, уборщиц стационаров, которые задействованы в работе в учреждениях, которые работают с больными с инфекцией", - сказал он.

На дополнительные выплаты врачам и среднему медперсоналу будет выделено 93 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

"Мы предусмотрели меры дополнительного материального стимулирования врачей, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. По распоряжению президента, на дополнительную нагрузку медицинским работникам выделено 44,1 млн рублей из федерального бюджета. Плюс мы дополнили еще своими чуть более 49 млн рублей из областного бюджета. Таким образом, по совокупности сегодня 93 млн рублей у нас дополнительно выделено на стимулирование и поддержку врачей", - отметил Цыбульский, напомнив, что врачи будут получать ежемесячно по 80 тыс. рублей, средний медперсонал по 50 тыс. рублей, младший персонал по 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи - 50 тыс. рублей, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей. "Это "чистые" деньги, то есть они не будут облагаться подоходным налогом", - пояснил глава региона.

Кроме того, порядка 176 млн рублей регион получил из федерального бюджета на переоборудование коечного фонда "под нужды борьбы с коронавирусной инфекцией". "Деньги поступили из федерального бюджета, и на сегодняшний день мы активно переоборудуем койки. До конца месяца коечный фонд должен соответствовать всем федеральным нормативам. Уже сегодня больше 90% коек обеспечены подачей кислорода. Это крайне важно, потому что основное, что нужно больным средней тяжести и "тяжелым" с коронавирусной инфекцией, это наличие подачи кислорода в разных формах", - сказал глава региона.