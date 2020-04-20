Эксперт отметил, что смертность от коронавируса в России ниже, чем в других странах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия по числу заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей находится на 64-м месте. Летальность в РФ также намного ниже, чем в других странах, сообщил в понедельник советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Значительное достижение, что количество летальных исходов [среди пациентов с коронавирусом] относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах", - сообщил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Малеев отметил, что Россия в настоящее время находится на 64-м месте, если считать на 100 тыс. населения, по количеству заразившихся.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.