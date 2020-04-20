В Совфеде считают, что курортный сезон в России в лучшем случае начнется в августе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Курортный сезон в России, скорее всего, придется на август, сентябрь и октябрь при условии благоприятного развития ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал журналистам в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я думаю, что курортный сезон, конечно, будет очень сложным. Скорее всего, если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, то это август, сентябрь и октябрь. Я думаю, что основная часть нагрузки выпадет на санаторно-курортный блок - там, где присутствует медицина в большей степени и контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием установлен более жесткий", - сказал Рязанский.

При этом сенатор считает, что после окончания пандемии туристические компании смогут быстро нарастить свои объемы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.