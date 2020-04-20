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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде считают, что курортный сезон в России в лучшем случае начнется в августе

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что это будет возможно в случае развития ситуации по благоприятному сценарию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Курортный сезон в России, скорее всего, придется на август, сентябрь и октябрь при условии благоприятного развития ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал журналистам в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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"Я думаю, что курортный сезон, конечно, будет очень сложным. Скорее всего, если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, то это август, сентябрь и октябрь. Я думаю, что основная часть нагрузки выпадет на санаторно-курортный блок - там, где присутствует медицина в большей степени и контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием установлен более жесткий", - сказал Рязанский.

При этом сенатор считает, что после окончания пандемии туристические компании смогут быстро нарастить свои объемы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРязанский, Валерий ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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