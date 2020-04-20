Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. Об этом речь зашла на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи - прим. ТАСС), систематизировать", - прокомментировал президент выступление эксперта, высказавшего свое мнение о производстве вакцины от коронавируса.

"Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования", - уточнил Путин.

Президент добавил, что его поручение также относится и к необходимости выделения дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины. "В целом, подготовьте просто ваши предложения, обобщите их и как можно быстрее мне направьте", - обратился Путин к Мурашко. Министр здравоохранения отчитался, что возможные технологические решения для производства вакцины прорабатываются в ежедневном режиме, так как у каждой формы выпуска есть свои преимущества и свои минусы.

Глава государства заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку. "Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть - увеличим дополнительные ресурсы", - заключил Путин.