Вакцина, любовь и счастье. О чем мечтают россияне во время самоизоляции

Раздел "Желания" появился в мобильном приложении VK после начала периода самоизоляции. В нем пользователи указывают как конкретные товары из VK и AliExpress, которые хотят получить в подарок, так и свои мечты и желания. Можно также смотреть вишлисты друзей. Только за первые две недели новым разделом воспользовались более 4 млн человек. Чаще всего желания добавляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В топ активных городов также вошли Краснодар, Казань, Новосибирск и Самара.

"ВКонтакте" проанализировала вишлисты, которые россияне оставляют в разделе "Желания" , и выяснила, о чем мечтают россияне во время самоизоляции. Об этом рассказала пресс-служба соцсети.

Согласно данным исследования, в Москве больше всего хотят вакцину от коронавируса, в Барнауле мечтают о скорой победе над COVID-19. В Воронеже больше всего хотят любви и необычных носков, а в Казани - любви и счастья. В свою очередь в Уфе хотят счастья и денег. Жители Оренбурга хотят, чтобы самоизоляция окончилась, и готовятся к активной жизни - здесь в топе футбольные и волейбольные мячи и модные носки.

Жители Белгорода хотят на море, а во Владивостоке загадывают стикеры "ВКонтакте", комплекты книг о Гарри Поттере и фигурки BTS. Мерч этой группы популярен и в вишлистах в Екатеринбурге, где также часто указывают мягкие игрушки и спортивный инвентарь. В Перми загадывают гитары, татуировки и букеты цветов.

Среди желаний россиян также часто встречаются автографы знаменитостей, товары для взрослых и книги.

Популярные товары

Во "ВКонтакте" отметили, что самые популярные товары из VK и AliExpress, которые указаны в вишлистах, связаны с комфортом в самоизоляции.

По данным соцсети, популярностью пользуются санитайзеры и антисептики, влажные салфетки, термометры. Также в вишлистах есть массажные ванночки для ног, кремы и щипцы для завивки волос. "Статистика показывает, что люди заботятся о красоте и здоровье", - указали во "ВКонтакте".

Многие пользователи интересуются развлечениями и высокотехнологичными товарами. Так, в разделе "Желания" много заявок на смартфоны - в лидерах iPhone, чуть отстает Samsung Galaxy. Из беспроводных наушников россияне предпочитают AirPods, из фитнес-браслетов - Mi Band. Самые популярные игровые приставки - Dendy и PlayStation, а самой популярной настольной игрой стала "Монополия". Также отмечается большой спрос на компьютерные кресла и зарядные устройства.

"Во время самоизоляции многие пользователи стремятся обустроить свой быт и загадывают электрические грили, кофемашины и мультипекари", - обратили внимание в соцсети.

Помио этого, в списке востребованных товаров также оказались маскарадная маска с волчьей головой и большая плюшевая акула.