Под арками Крымского моста теперь можно сделать дистанционное селфи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Сфотографироваться под арками железнодорожной части Крымского моста в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса стало возможно из любой точки мира после появления особой маски в официальном фотоблоге переправы через Керченский пролив в Instagram.

"Кто еще не гулял под сводом моей железнодорожной арки? Срочно исправляйтесь! Переходите в мой аккаунт @krymsky_bridge и используйте маску, чтобы переместиться в Керченский пролив. Теперь гулять можно из любой точки мира", - говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост", размещенном после появления маски.

Маска позволяет заменить фон при использовании камеры телефона, при этом изображение можно развернуть вокруг оси так, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России.