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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани штрафы за нарушение карантина направят на соцвыплаты и помощь медикам

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что все собранные деньги от штрафов должны работать на благо людей

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят собранные средства от штрафов за нарушение режима карантина на выплаты малоимущим семьям и покупку средств защиты для медиков, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Власти Краснодарского края, как сообщалось, начтут осуществлять социальные выплаты малоимущим гражданам и многодетным семьям в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом: по 5 тыс. рублей каждой малоимущей семье, многодетным малоимущим семьям - по 10 тыс.

"Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков", - написал Кондратьев.

По данным Краснодарского краевого суда, с 14 апреля в регионе рассмотрено более 130 таких административных дел. В 75 случаях на нарушителей наложены штрафы в размере от 1 до 3 тыс. рублей. За невыполнение правил в период карантина в соответствии с КоАП для граждан предусмотрены предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - штраф от 10 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - штраф от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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