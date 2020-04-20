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Пандемия коронавируса нового типа
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Вакцина Минздрава против коронавируса выйдет на клинические испытания с 1 июня

Как отмечается, к 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вакцина Минздрава России против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня, сообщил в понедельник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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"Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться. <...> К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям", - сказал он.

Гинцбург поблагодарил Путина за возможность параллельно проводить клинические и доклинические испытания, поскольку это значительно ускоряет работу. Он не исключил, что при удачном раскладе к 15 июня можно будет выйти на государственную регистрацию вакцины.

"В настоящее время полностью сертифицированное по GNP производство, сертифицированное Минпромом, которое входит в состав центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, способно будет выпускать порядка 60 тыс. доз этого препарата. Понятно, что это очень немного", - добавил Гинцбург.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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