Эксперт: связь между заразностью пациентов с COVID-19 и тяжестью их болезни неизвестна

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Медики пока не знают, как связаны заразность больных коронавирусной инфекцией и то, насколько тяжело они переносят эту болезнь. Об этом заявил в понедельник замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

На совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране эксперт рассказал, что сейчас коронавирусная инфекция для большой доли заболевших – от трети до половины – проходит без симптомов. Кроме того, подчеркнул он, сейчас неизвестно, насколько заразны пациенты с разными формами COVID-19, а также выздоравливающие от этой болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.