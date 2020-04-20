{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: связь между заразностью пациентов с COVID-19 и тяжестью их болезни неизвестна

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что доля бессимптомных носителей коронавируса составляет 45-50% от всех заразившихся

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Медики пока не знают, как связаны заразность больных коронавирусной инфекцией и то, насколько тяжело они переносят эту болезнь. Об этом заявил в понедельник замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране эксперт рассказал, что сейчас коронавирусная инфекция для большой доли заболевших – от трети до половины –  проходит без симптомов. Кроме того, подчеркнул он, сейчас неизвестно, насколько заразны пациенты с разными формами COVID-19, а также выздоравливающие от этой болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Чемпионат WorldSkills
В Татарстане рассчитывают переоснастить техникумы с помощью оборудования ЧМ WorldSkills
Президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать списки по распределению техники и мебели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС