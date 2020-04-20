В Оренбургской области для ранней диагностики коронавирусной инфекции открывают КТ-центры

ОРЕНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Медики Оренбургской области стали применять новую организационную технологию диагностики пациентов с респираторными инфекциями для раннего выявления COVID-19, проводя компьютерную томографию (КТ) в специально организованных амбулаторных КТ-центрах. Об этом в понедельник сообщила вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"В связи с тем, что в области стали появляться [зараженные] с непонятными источниками инфицирования, мы стали применять новые организационные технологии - это амбулаторные КТ-центры <…> Пациента с любой респираторной патологией, с подозрением на пневмонию, у которого в эпидемиологическом анамнезе нет посещения другого региона, по пути скорой помощи [привозят], или участковый врач направляет, на компьютерную томографию. Если там есть рентгенологические проявления коронавирусной инфекции, мы сразу же такого пациента госпитализируем в "ковидный" центр, там же берем мазок на коронавирус", - сказала Савинова, отметив, что таким образом диагноз подтверждается быстрее, чем лабораторным тестированием.

За последние сутки при помощи КТ диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен трем пациентам. "Сначала лучевая диагностика, через половину суток мы получили подтверждение лабораторное, и все это привело к тому, что пациент сразу же получает правильное лечение, и мы исключили занос пациентов с коронавирусной инфекцией в непрофильные стационары", - добавила Савинова.

По данным Министерства здравоохранения Оренбургской области в регионе зарегистрировано 309 случаев коронавирусной инфекции, из них федеральным референс-центром подтверждено 184. За последние сутки поставлено 35 новых предварительных диагнозов, четыре человека выздоровели и были выписаны. Всего в регионе 20 пациентов выписаны и двое умерли. На карантин в Оренбургской области закрыты город Абдулино с населением более 18 тыс. человек, село Новоникитино Октябрьского района, а также отдельные жилые дома, подъезды в многоэтажках и общежития в Оренбурге, Соль-Илецком городском округе и Сакмарском районе.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47121 случай заражения, выздоровели 3446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.