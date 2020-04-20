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Тверской суд оштрафовал еще шестерых нарушителей самоизоляции в Москве

Всего суды столицы штрафовали 36 граждан за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 20 апреля./ТАСС/. Тверской суд Москвы вынес шесть постановлений о взыскании штрафов в размере 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

"20 апреля судом вынесено постановление о признании виновным Кантемирова Вадима в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Он находился на расстоянии более 400 метров от места изоляции, (находясь в режиме изоляции в хостеле)", - сказала представитель суда.

Также в понедельник суд вынес еще пять постановлений о штрафах в отношении жителей Москвы, она находились в интернет-кафе "Центр киберспорта".

Всего суды столицы штрафовали 36 граждан за нарушение самоизоляции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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