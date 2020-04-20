Великобритания и США лидируют по числу актов антисемитизма с применением насилия

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Наибольшее число случаев антисемитизма с применением насилия в 2019 году было зафиксировано в Великобритании и США. Об этом свидетельствует доклад Центра Кантора о ситуации с антисемитизмом в мире в 2019 году, презентация которого состоялась в понедельник в онлайн-формате.

"Общее количество серьезных и насильственных антисемитских инцидентов, зафиксированных во всем мире Центром Кантора в 2019 году, составило 456 случаев, что на 18% больше по сравнению с 2018 годом. Число пострадавших от физического насилия в 2019 году выросло почти на 22%, а количество угроз жизни - на 47%. В прошлом году семь евреев были убиты в антисемитских инцидентах", - отмечается в тексте.

Как указано в докладе, наибольшее количество такого рода инцидентов произошло в Великобритании - 122 случая - и в США - 111. В Германии и Франции зафиксировано одинаковое число серьезных случаев антисемитизма - по 41 инциденту.

Эксперты центра обращают внимание на проблему занижения данных об актах антисемитизма в некоторых странах, что препятствует составлению более четкой картины об этом феномене в мире. "По данным масштабных исследований Агентства Европейского Союза по основным правам, большинство инцидентов, происходящих в странах ЕС, а именно 75%, остаются незарегистрированными и, следовательно, не фигурируют ни в статистике, ни в хронологии, ни даже в полицейских или общинных архивах", - указано в документе.

Еще одним фактором, усложняющим контроль случаев антисемитизма и борьбу с ними, является проблема личности преступников. "Все те, кто оскверняют кладбища и памятники, поджигают синагоги, избивают евреев на улицах, распространяют враждебность в социальных сетях под прикрытием анонимности, действуют одинаково, скрываясь с места преступления, чем доводят своих жертв до еще большего отчаяния. Наблюдается прямая связь между тем, что в большинстве случаев преступники не идентифицированы и остаются на свободе, и заниженной статистикой в некоторых странах. Жертвы не видят смысла заявлять о совершенных нападениях и направлять жалобы", - говорится в докладе.

Согласно данным Центра Кантора, наибольшее число проявления антисемитизма в ненасильственной форме зафиксировано в Германии (1839 случаев) и в Великобритании (1805 случая). "Активизация антисемитской деятельности ультраправых сетей в интернете привела к первому за многие годы нападению с человеческими жертвами, которое произошло в октябре 2019 года в Галле. Несмотря на масштабные меры по борьбе с антисемитизмом, сохраняется тревожная тенденция к усилению ненависти к евреям и ксенофобии на фоне активизации ультраправых и террористических организаций", - указали в центре, комментируя ситуацию в ФРГ.

Киберантисемитизм

С течением времени и развитием информационных технологий проявление антисемитизма частично перекочевало в интернет. Так, по данным Министерства по делам диаспоры Израиля, система обнаружения антисемитских проявлений в цифровом пространстве зафиксировала в 2019 году несколько миллионов антисемитских постов, написанных более чем четвертью миллиона пользователей на четырех языках.

Все это имеет серьезные последствия в реальной жизни. Так, отмечается в докладе, лица, совершившие нападение в Галле, активно пропагандировали антисемитизм в интернете через международные сети своих единомышленников. Аналогичным образом произошло и в случае со стрельбой в мечете в Новой Зеландии в марте 2019 года.

Эксперты Центра Кантора указывают, что электронные СМИ все чаще становятся основным источником информации для молодого поколения и не могут не участвовать в формировании их мировоззрения. "Сети, пропагандирующие язык ненависти, независимо от того, какой идеологией они вдохновляются, могут оказывать непосредственное влияние на жизнь тех групп, против которых эта ненависть направлена", - заключили они.