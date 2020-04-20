{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Великобритания и США лидируют по числу актов антисемитизма с применением насилия

Эксперты Центра Кантора обращают внимание на проблему занижения данных в некоторых странах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Наибольшее число случаев антисемитизма с применением насилия в 2019 году было зафиксировано в Великобритании и США. Об этом свидетельствует доклад Центра Кантора о ситуации с антисемитизмом в мире в 2019 году, презентация которого состоялась в понедельник в онлайн-формате.

"Общее количество серьезных и насильственных антисемитских инцидентов, зафиксированных во всем мире Центром Кантора в 2019 году, составило 456 случаев, что на 18% больше по сравнению с 2018 годом. Число пострадавших от физического насилия в 2019 году выросло почти на 22%, а количество угроз жизни - на 47%. В прошлом году семь евреев были убиты в антисемитских инцидентах", - отмечается в тексте.

Как указано в докладе, наибольшее количество такого рода инцидентов произошло в Великобритании - 122 случая - и в США - 111. В Германии и Франции зафиксировано одинаковое число серьезных случаев антисемитизма - по 41 инциденту.

Эксперты центра обращают внимание на проблему занижения данных об актах антисемитизма в некоторых странах, что препятствует составлению более четкой картины об этом феномене в мире. "По данным масштабных исследований Агентства Европейского Союза по основным правам, большинство инцидентов, происходящих в странах ЕС, а именно 75%, остаются незарегистрированными и, следовательно, не фигурируют ни в статистике, ни в хронологии, ни даже в полицейских или общинных архивах", - указано в документе.

Еще одним фактором, усложняющим контроль случаев антисемитизма и борьбу с ними, является проблема личности преступников. "Все те, кто оскверняют кладбища и памятники, поджигают синагоги, избивают евреев на улицах, распространяют враждебность в социальных сетях под прикрытием анонимности, действуют одинаково, скрываясь с места преступления, чем доводят своих жертв до еще большего отчаяния. Наблюдается прямая связь между тем, что в большинстве случаев преступники не идентифицированы и остаются на свободе, и заниженной статистикой в некоторых странах. Жертвы не видят смысла заявлять о совершенных нападениях и направлять жалобы", - говорится в докладе.

Согласно данным Центра Кантора, наибольшее число проявления антисемитизма в ненасильственной форме зафиксировано в Германии (1839 случаев) и в Великобритании (1805 случая). "Активизация антисемитской деятельности ультраправых сетей в интернете привела к первому за многие годы нападению с человеческими жертвами, которое произошло в октябре 2019 года в Галле. Несмотря на масштабные меры по борьбе с антисемитизмом, сохраняется тревожная тенденция к усилению ненависти к евреям и ксенофобии на фоне активизации ультраправых и террористических организаций", - указали в центре, комментируя ситуацию в ФРГ.

Киберантисемитизм

С течением времени и развитием информационных технологий проявление антисемитизма частично перекочевало в интернет. Так, по данным Министерства по делам диаспоры Израиля, система обнаружения антисемитских проявлений в цифровом пространстве зафиксировала в 2019 году несколько миллионов антисемитских постов, написанных более чем четвертью миллиона пользователей на четырех языках.

Все это имеет серьезные последствия в реальной жизни. Так, отмечается в докладе, лица, совершившие нападение в Галле, активно пропагандировали антисемитизм в интернете через международные сети своих единомышленников. Аналогичным образом произошло и в случае со стрельбой в мечете в Новой Зеландии в марте 2019 года.

Эксперты Центра Кантора указывают, что электронные СМИ все чаще становятся основным источником информации для молодого поколения и не могут не участвовать в формировании их мировоззрения. "Сети, пропагандирующие язык ненависти, независимо от того, какой идеологией они вдохновляются, могут оказывать непосредственное влияние на жизнь тех групп, против которых эта ненависть направлена", - заключили они.

Теги
СШАГерманияВеликобританияФранцияНовая Зеландия
Реклама на ТАСС
Чемпионат WorldSkills
В Татарстане рассчитывают переоснастить техникумы с помощью оборудования ЧМ WorldSkills
Президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать списки по распределению техники и мебели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС