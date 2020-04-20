Путин: производство защитных масок в России скоро увеличится до 7,5 млн в сутки

НОВО-ОГАРЕВО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении в стране объемов производства медицинских масок. Он также привел данные об увеличении поставок защитных средств в РФ из Китая.

"Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время - 7,5 млн будем производить", - сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин констатировал, что российская промышленность наращивает производство различных защитных средств. "Но и достаточно активно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами", - подчеркнул президент. Для примера он привел Китай: "Когда нашим друзьям было тяжело в феврале, мы направили [им] 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшней день по разным каналам 150 млн масок".

По данным Путина, отечественные "малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн". "Костюмов защитных завезено уже в Россию 1,7 млн, мы нарастили собственное производство с 6 тыс. в середине марта до 20 тыс. и в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тыс. в сутки", - рассказал глава государства. По его словам, "дополнительно из КНР завезено 2 млн защитных костюмов". "И такая работа будет, безусловно, продолжаться", - пообещал российский лидер.

Он привел пример по еще одному средству защиты - респираторам: "Увеличили объем производства в 2 раза за месяц до 280 тыс. в сутки, из КНР за это время привезли 2,5 млн, до конца апреля будет завезено еще 700 тыс. штук, а в мае дополнительно 2,6 млн".

"Сотрудничество у нас достаточно широкое со многими коллегами", - уточнил президент РФ. При этом он заявил, что РФ сама полностью обеспечивает потребности в антисептиках. "По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности", - указал глава государства.