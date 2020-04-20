Путин сообщил, что Россия заключила с США контракт на поставку комплектующих аппаратов ИВЛ

НОВО-ОГАРЕВО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о заключении с США контракта на поставку в РФ комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заверил, что взаимодействие стран будет продолжено.

"На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России", - сказал президент. По его словам, "это сотрудничество будет и дальше развиваться".

Российский лидер привел пример и взаимодействия с Италией: "Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда по линии гражданских ведомств, Минздрава. Но это не просто игра в одни ворота и не дорога с односторонним движением - мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет", - подчеркнул Путин.

"Есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно, например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров для ИВЛ", - констатировал Путин. По его данным, "за апрель будет произведено 80 тыс. штук, с мая компания выйдет на 200 тыс. контуров ежемесячно". "Такая работа будет продолжаться по всем направлениям", - пообещал президент.