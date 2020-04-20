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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: летальность от COVID-19 в России в течение последних 10 дней не превышает 0,8%

Средний ежедневный прирост заразившихся в стране составляет около 16%, отметил замдиректора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Николай Филатов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Показатель летальности от новой коронавирусной инфекции в России в течение последних 10 дней не превышает 0,8%. Ситуация с коронавирусом в стране стабильна и устойчива, заявил в понедельник заместитель директора ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова" Николай Филатов.

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"Текущую ситуацию по коронавирусной инфекции, несмотря на мировую истерию, я бы назвал стабильной и устойчивой, особенно в московском регионе. Тактика сдерживания активности эпидемического процесса за счет разобщения населения выполнила свою задачу. <...> Cам эпидемический процесс характеризуется такими показателями, как летальность, которая не превышает 0,8% в течение последних 10 дней", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Филатов также отметил, что на фоне наращивания тестирования населения на наличие коронавируса увеличивается и выявляемость инфекции. Средний ежедневный прирост заразившихся в России составляет около 16%, отметил он. "При недопущении взрывного характера заболеваемости новой респираторной инфекции был создан необходимый коечный фонд, подготовлен и обеспечен всем необходимым медицинский персонал, достигнута необходимая оснащенность необходимыми аппаратами искусственной вентиляции легких и диагностическими тест-системами", - добавил Филатов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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