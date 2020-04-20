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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс" расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

Компания начнет проводить тесты в Москве и ближайшем Подмосковье, кроме того, в программе смогут принять участие люди всех возрастов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" будет проводить в Москве и ближайшем Подмосковье бесплатное тестирование на коронавирус нового типа людям всех возрастов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом". Тестирование от аккредитованных лабораторных служб доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. В будущем оно станет доступно и для жителей других регионов", - отметили в компании.

По данным компании, тестирования оплачиваются из выделенных ранее "Яндексом" средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад. "В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить", - пояснили в "Яндексе".

Тестирование производится, в том числе, с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и позволяющих добиваться максимально точных результатов диагностики в кратчайшие сроки. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, своевременное тестирование - это важный шаг не только в предотвращении распространения вируса, но также в минимизации его последствий и содействии скорейшему восстановлению привычного образа жизни и экономической активности в масштабах всей страны.

Ранее компания сообщила о старте программы по тестированию на дому, но изначально бесплатные исследования были доступные только для людей старше 65 лет в Москве. "Несколько дней с запуска тестирования для пожилых москвичей наша команда оценивала спрос на услугу и наши инфраструктурные возможности. Мы видим, что тестирование нужно проходить именно тем людям, кто продолжает работать и обеспечивать безопасную жизнь жителей страны в это непростое время: на улицах, в магазинах, в социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов. Поэтому мы приняли решение все тестирование проводить бесплатно", - сказал управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян .

Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. Каждый день система будет анализировать все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределять их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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