Верховный суд опробует способ онлайн-участия в процессе через веб-камеры

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России опробует применение способа онлайн-участия в судебных заседаниях посредством веб-камер. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

Там напомнили, что "на данный момент законодательно предусмотрено право участников судебных процессов обращаться в суды с заявлением о своем участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи", то есть по гарантированным каналам связи, которые есть в судах и других госорганах (прежде всего в учреждениях ФСИН). В связи с этим Верховный суд с 2019 года изучает возможность применения во время заседаний в судах, помимо видеоконференцсвязи, также веб-видеоконференцсвязь, которая позволит участникам судебных заседаний подключаться напрямую через интернет из своего офиса или дома.

Как отметили в Верховном суде, "возможность участия в судебном заседании с использованием веб-видеоконференцсвязи из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу". Это потребует проведения ряда технических мероприятий в судах.

Верховный суд России во вторник, 21 апреля, в пилотном варианте проведет несколько судебных заседаний с применением веб-камер. "Для этих целей участникам процесса предоставляется право через личные кабинеты заблаговременно до даты судебного заседания направить в суд соответствующее заявление и документы, подтверждающие их полномочия, а также пройти идентификацию и аутентификацию через портал государственных услуг. В случае удовлетворения судом такого заявления участнику судебного заседания направляется в личный кабинет и на электронную почту гиперссылка на подключение к виртуальному залу судебного заседания Верховного суда", - рассказали в пресс-службе.

В день заседания его участники подключаются к системе видеоконференцсвязи с личных компьютеров или гаджетов, для подтверждения своей личности авторизуются на портале государственных и муниципальных услуг, а после проверки их личности и полномочий судом они могут быть допущены к участию в судебном заседании. В высшей судебной инстанции заметили, что "развитие дистанционного участия в судебных заседаниях должно способствовать уменьшению рисков распространения COVID-19".