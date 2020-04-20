В краснодарском Минздраве сообщили, что пошив бахил в больницах является обычной практикой

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Минздрав Краснодарского края, замглавы которого подвергли критике после призыва изготавливать бахилы в больницах, напомнил, что пошив индивидуальных средств защиты является обычной практикой для медицинских учреждений.

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в резкой манере ответила на запрос одной из больниц в выделении дополнительных средств индивидуальной защиты. В частности, Игнатенко предложила "посадить двух санитарок" или выплатить тысячу рублей местным швеям, которые сошьют необходимое количество бахил. Позиция чиновницы была на различных интернет-ресурсах подвергнута критике.

"Министерство здравоохранения края подчеркивает, что излишне эмоциональная речь заместителя на селекторе была вызвана искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении. На селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее. Пошив отдельных элементов средств индивидуальной защиты (СИЗ) - марлевых масок, тканевых бахил - всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала", - сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

В министерстве напомнили, что бахилы, которые могут быть многоразовыми или одноразовыми, по стандартам во всех медицинских учреждениях входят в состав противочумного комплекта.

Также в пресс-службе отметили, что министерство не занимается закупками средств защиты отдельно для каждого учреждения. На основании заявок больниц выделяется необходимое финансирование, но закупки медикаментов и расходных материалов учреждения проводят самостоятельно. На сегодня во всех учреждениях здравоохранения региона средства защиты имеются в достаточном количестве.