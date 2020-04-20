СК начал проверку информации об оренбургском депутате, который оскорбил полицейских

ОРЕНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Оренбургской области оказался фигурантом проверки, которую проводят следственные органы региона. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

"По факту происшествия с депутатом проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Ранее местные СМИ сообщили, что депутат заксобрания якобы в нетрезвом виде вступил в перепалку с сотрудниками полиции у дома по улице Фронтовиков, выражался нецензурно в общественном месте, в том числе и в адрес сотрудников полиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о правонарушении, связанном с оскорблением представителя власти, а участником инцидента стал Вячеслав Ширнин.

Ширнин является членом фракции ЛДПР в законодательном собрании Оренбургской области, указывается на сайте регионального парламента. Комментарием представителей депутатского объединения ТАСС на данный момент не располагает.