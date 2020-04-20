В Вологодской области скорректируют план торжеств ко Дню Победы

ВОЛОГДА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области скорректируют план мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Часть торжеств перенесут на неопределенное время из-за пандемии, часть будет продолжена, в том числе, в дистанционном режиме, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции торжественные праздничные мероприятия к Дню Победы были перенесены на неопределенное время. Но глава государства Владимир Путин на прошлой неделе отметил: 9 Мая - это праздник, который для нашей страны, для каждой российской семьи был, есть и будет святым, самым главным. Поэтому хоть торжественных мероприятий не будет, но 9 Мая даже в режиме самоизоляции мы отмечать будем все равно. Предлагаю скорректировать план мероприятий с учетом заявления президента", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Так, отметил губернатор, есть задания, которые необходимо выполнить, невзирая на отмену праздничных парадных мероприятий. Это вручение юбилейных медалей и подарков ветеранам. "Сегодня к сожалению, вручено всего 52% юбилейных медалей и подарков, которые мы приготовили. Поэтому через родственников, с соблюдением строгих мер санитарной защиты предлагаю продолжить вручение праздничных сувениров и юбилейных медалей", - сказал Кувшинников.

Кроме того, силами служб ЖКХ необходимо продолжить приведение мемориальных комплексов, захоронений в надлежащий вид. Также мы в дистанционном режиме продолжаем реализацию всероссийских акций "Лица Победы", региональных акций "Сохраняя память". Продолжаем формировать и заполнять электронную Книгу Памяти Вологодской области. Эти работы мы приостанавливать не должны. Поручаю скорректировать план мероприятий по подготовке, позже подробно о его реализации расскажем", - сказал Кувшинников.

Вологодская область в годы Великой Отечественной войны являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через них прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95. Одновременно с этим в районе села Ошта велись боевые действия с 1941 по 1944 годы, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории.

Во время войны на территории области умерло от болезней и ран более 15 тыс. солдат Красной армии, все из разных регионов страны. Многие родственники до сих пор не могут найти места захоронений, большое число этих бойцов числятся на родине без вести пропавшими. В этом году будет создан перечень с точным указанием мест захоронений и фото. На территории области насчитывается 90 воинских захоронений. Все они будут отмечены единообразными мемориальными знаками.