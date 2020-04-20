Руководство Минобороны Белоруссии считает возможной дальнейшую подготовку к параду 9 мая

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии не препятствует продолжению подготовки к проведению парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такой позиции придерживается министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", - отмечается в письме главы оборонного ведомства в адрес противников проведения парада, подписавших коллективную петицию на одном из сайтов.

Министр обороны отметил, что "военные парады - это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин". "Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", - подчеркнул Хренин.

Под петицией с требованием отменить военный парад 9 мая подписалось более 7 тыс. человек. Они считают невозможным проведение массового мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

Подготовка парада продолжается на фоне зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих белорусской армии. Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил, что в республике не собираются отменять мероприятия по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным на 19 апреля, в Белоруссии с диагностированным коронавирусом умерли 47 человек. Общее число инфицированных составляло около 4,7 тыс.