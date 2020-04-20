Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга превысило 90

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил , что горбольница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин после того, как у 78 пациентов и врачей предварительно подтвердился коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Количество медицинских работников и пациентов, предварительно заразившихся коронавирусом в больнице №1 Екатеринбурга, увеличилось до 91, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"По предварительной информации подтвержден 91 случай заражения, из них - 16 работников больницы, 75 - пациентов. Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка незараженных COVID-2019 пациентов", - говорится в сообщении на сайте аппарата полпредства.

В аппарате уточнили, что полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов обратил внимание региональных властей на необходимость обеспечить медицинское наблюдение за выписанными пациентами, а также взять на контроль их самоизоляцию. "При этом медперсоналу, работающему в больнице, предписано соблюдать все меры предосторожности, в том числе использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо организовать их пребывание в гостинице на период карантина, обеспечив достойные условия проживания и работы", - уточняется в сообщении.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на брифинге сообщил, что по ситуации проводится расследование, установлено, что основной причиной стали действия среднего медицинского персонала. "Сейчас проводится расследование этой ситуации, дается оценка действий. Уже установлено, что основной причиной послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе осуществления своей повседневной деятельности", - сказал Козловских, не уточнив в чем именно заключались нарушения.

По данным на 20 апреля, в Свердловской области всего 149 заразившихся коронавирусной инфекцией. Состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Выписано после выздоровления 55 человек, один пациент с коронавирусом умер.

В новость были внесены изменения (16:43 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.