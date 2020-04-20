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Во Владикавказе у Дома правительства проходит несанкционированный митинг

Его участники требуют отмены режима самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 апреля. /ТАСС/. Инициативная группа из числа участников несанкционированного митинга у Дома правительства во Владикавказе отправилась в здание администрации республики. Об этом ТАСС сообщили в администрации местного самоуправления города.

Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях.

"Сформирована инициативная группа из числа участников несанкционированного митинга. В доме правительства они общаются с членами правительства", - сказали в пресс-службе. В администрации сообщили, что к Дому правительства в центре Владикавказа на несанкционированный митинг собрались местные жители, несмотря на действующий до 30 апреля режим самоизоляции. Официально о требованиях людей не сообщалось.

По данным ГТРК "Алания", к участникам несанкционированной акции вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. "Я откровенно говорю: кому нужна будет помощь - им она будет она оказана, - сказал Битаров, разговор которого с протестующими транслировали в социальных сетях. - Не я придумал этот вирус. Есть рекомендации, которые нужно соблюдать, это средство от этой болезни".

ТАСС пока не располагает комментариями республиканского МВД. Власти республики также пока не комментируют ситуацию.

В Северной Осетии зафиксировано 177 случаев заражения новым коронавирусом, двое пациентов умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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