Россияне подали на портале госуслуг 500 тыс. заявок на новые выплаты на детей до трех лет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Жители России на данный момент подали через портал госуслуг 500 тыс. заявлений на получение ежемесячной дополнительной выплаты на детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минкомсвязи.

"Минкомсвязь России сообщает, что граждане РФ подали 500 тыс. заявлений через портал госуслуг на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Услуга была выведена на портал 17 апреля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

После подачи заявления данные отправляются в Пенсионный фонд России, который рассматривает их в течение пяти дней. Пособие после этого должно быть перечислено в течение трех рабочих дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле - июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на поддержку, если оно возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство России. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей другой поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.