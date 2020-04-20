Псковские власти просят перенести весенний призыв из-за пандемии и дефицита врачей

ПСКОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил перенести сроки весеннего призыва из-за угрозы распространения коронавируса, так как, по прогнозам властей, пик заболеваемости в регионе придется на первые недели мая. Кроме того, регион ведет борьбу с вирусом на фоне острого дефицита врачей, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации области.

В понедельник состоялось заседание призывной комиссии Псковской области. По данным пресс-службы, все участники заседания поддержали инициативу губернатора направить в Минобороны обращение о переносе сроков весенней призывной кампании.

"Глава региона призвал членов областной призывной комиссии поддержать обращение в Министерство обороны России о переносе сроков весеннего призыва, чтобы его можно было провести без дополнительных рисков для призывников и дополнительной нагрузки на медиков, административные органы. Для Псковской области генеральным штабом Вооруженных сил России установлено задание по призыву на срочную службу весной 2020 года около 900 человек. По прогнозам, пик заболевания коронавирусной инфекцией будет приходиться как раз на начало-середину мая", - отмечается в сообщении.

По словам Ведерникова, если не перенести сроки призыва, то это может создать "сложную ситуацию и для призывников, и для жителей". "Люди массово поедут из районов. Кроме того, я предполагаю, что ограничения на период начала призыва сохранятся, поэтому будут нарушаться предписания главного санитарного врача РФ, санитарного врача региона, рекомендации правительства РФ", - цитирует пресс-служба губернатора.

Он отметил, что в период пандемии врачам Псковской области, в которых регион испытывает острый дефицит, нельзя отвлекаться от борьбы с вирусом. "Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии [врачей] привлечь на передовую. Кроме того, всех призывников придется тестировать, а это около 3,5 тыс. человек, вызываемых на призывные комиссии. На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска - только на тестирование призывников. Это недопустимо", - сказал Ведерников на заседании призывной комиссии Псковской области.

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая. Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года.