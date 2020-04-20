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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко: подготовка регионов к борьбе с коронавирусом идет "по полувоенному сценарию"

Министр здравоохранения отметил, что большинство субъектов России достигли целевых показателей по готовности коечного фонда

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Развертывание медицинской сети для борьбы с коронавирусом в регионах проходит по полувоенному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Фактически все, что сегодня происходит, происходит по такому полувоенному сценарию - именно развертывание сети. Почему? Просто мы столкнулись на ранних этапах, когда запросили материалы от субъектов и получили достаточно такую идеалистическую картину: все хорошо, мы все готовы. Далее начали разбираться в деталях. РФ дополнительно выделила дотации регионам, чтобы помочь довести это [степень готовности] до должного уровня", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности регионов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения отметил, что большинство субъектов РФ по состоянию на сегодняшний день достигли целевых показателей по готовности коечного фонда к приему заразившихся коронавирусом. "Как будет развиваться в том или ином регионе ситуация, покажет время, но тот объем готовности - мы же просчитали минимальный объем стационарной помощи для каждого региона, какой должен быть - это минимальный объем, в случае необходимости он наращивается", - пояснил он.

Мурашко добавил, что, помимо прочего, в субъектах РФ используется такая технология, как переброска медицинского персонала для оказания помощи.

"Несколько регионов уже направляют специалистов. Именно для того, чтобы помочь нашим коллегам. И медицинские работники - это та категория, которая всегда с уважением относится к коллеге, протягивающему руку, который хочет тебе помочь, никогда не отказывается от этой помощи. И надо сказать, что это сплачивает коллективы, и вообще взаимоотношения стали среди медицинских работников, на мой взгляд, более теплыми. Когда [стоишь] плечом к плечу, оказывая медицинскую помощь, это всегда укрепляет и дух, и взаимоотношения", - добавил глава Минздрава.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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