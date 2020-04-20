В Татарстане рассчитывают переоснастить техникумы с помощью оборудования ЧМ WorldSkills

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Оборудование и инвентарь чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 начали передавать в муниципалитеты Татарстана, это позволит переоснастить техникумы и училища республики. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Была организована работа по передаче 80% оборудования и инвентаря мирового чемпионата [WorldSkills] Татарстану. Президент республики [Рустам Минниханов] поручил сформировать списки по распределению техники, мебели между муниципалитетами. Беспрецедентное по своим масштабам решение позволит существенно переоснастить техникумы и училища в районах", - говорится в сообщении.

Теперь рабочие кадры в этих учебных заведениях будут готовить с помощью самого современного оборудования и с учетом мировых стандартов профмастерства. Работа по передаче оборудования организована на базе международного выставочного центра (МВЦ) "Казань Экспо", с соблюдением необходимых мер безопасности.

"Часть оборудования также будет размещена в создаваемом в Казани федеральном центре технологий WorldSkills Russia. Целью его деятельности станет разработка, апробация и реализация эталонных программ подготовки по стандартам WorldSkills Russia", - уточнили в пресс-службе.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта.