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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в РФ снизятся к лету

Глава Минздрава отметил, что российская система здравоохранения имеет хорошую диагностическую базу и коечный фонд, которые активно используются в условиях борьбы с пандемией
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил в понедельник надежду, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции в стране пойдут на спад уже к лету.

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"Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, [этого] всем хочется, и не меньше - медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24"

Глава Минздрава также отметил, что российская система здравоохранения имеет хорошую диагностическую базу и коечный фонд, которые активно используются в стране в условиях борьбы с новым коронавирусом.

"В свое время была критика, что у нас какая-то избыточная коечная мощность, что нужно сокращать стационарную часть, переходить в другой формат лечения. Сегодня это нам позволяет в том числе чувствовать себя спокойнее в плане наличия именно стационарной составляющей медицинских организаций", - пояснил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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