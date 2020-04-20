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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Новгорода прокомментировали ситуацию с пациентом, которому якобы отказали в помощи

Отмечается, что пациента, доставленного в инфекционную больницу, вернули в обычную больницу, не выявив коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Пациент, доставленный в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде для проверки на коронавирус, был возвращен на лечение в обычную клинику, так как коронавирус у него не выявили. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию областного Минздрава, который провел служебную проверку после сообщений в соцсетях о том, что пациенту с коронавирусом якобы отказали в помощи.

В понедельник в местных СМИ вызвала резонанс новость, опубликованная со ссылкой на видео в соцсетях. Автор видео рассказал, что, якобы, пациента с подозрением на коронавирус отказались принять в Новгородской областной инфекционной больнице, где проходят лечение жители региона с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция". По словам автора поста, пациента привезли из другого медучреждения Великого Новгорода в инфекционную клинику, но в клинике его принимать отказались, и пациента отвезли обратно в больницу, где он находился ранее. Министерство здравоохранения области организовало служебную проверку по поводу сообщения.

"В одну из городских больниц поступил пациент с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, после обследования этот диагноз был исключен. Далее пациента отправили в инфекционную больницу для определения инфекционного диагноза, реаниматолог больницы после осмотра пациента исключил наличие инфекционных заболеваний. В этой связи по согласованию с руководством больниц пациент был госпитализирован в то учреждение, куда он поступил изначально. Подозрение на коронавирусную инфекцию, о котором говорилось на видео, не подтверждено", - говорится в пояснении от Минздрава региона.

Также в комментарии Министерства здравоохранения Новгородской области уточняется, что эта ситуация произошла в начале апреля и на данный момент пациент выписан из больницы после необходимой терапии. Как пояснила в понедельник в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения области Резеда Ломовцева, при беседе с врачами тот самый пациент пояснял, что длительное время злоупотреблял алкоголем, чем и было вызвано ухудшение его состояния.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 20 апреля в Новгородской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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