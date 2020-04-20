{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров не исключил возможности смягчения карантина в Чечне

Решение будет принято по окончании апреля в зависимости от развития ситуации с коронавирусной инфекцией

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни в мае рассмотрят возможность смягчения режима самоизоляции для жителей республики при благополучной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с вирусом.

"Будем рассматривать возможность создания условий, чтобы люди могли выходить в "зеленую зону". <...> Увидим по окончании апреля, какая у нас ситуация будет. В общем, будем придерживаться решения федерального центра, но нам дали полномочия принимать решения, исходя из той ситуации, которая складывается в регионе", - сказал глава Чечни.

В регионе зарегистрировано 219 подтвержденных случаев коронавируса, из них четыре человека находятся на аппарате ИВЛ, 19 человек вылечились, пятеро умерли. С 13 апреля в Чечне перемещение транспорта возможно только по пропускам для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Усилен контроль на границах.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Губернатор после онлайн-жалоб потребовал изменить систему выдачи пропусков в Ростове
Жители города жаловались на неудобства при выдаче пропусков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС