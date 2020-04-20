Кадыров не исключил возможности смягчения карантина в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни в мае рассмотрят возможность смягчения режима самоизоляции для жителей республики при благополучной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с вирусом.

"Будем рассматривать возможность создания условий, чтобы люди могли выходить в "зеленую зону". <...> Увидим по окончании апреля, какая у нас ситуация будет. В общем, будем придерживаться решения федерального центра, но нам дали полномочия принимать решения, исходя из той ситуации, которая складывается в регионе", - сказал глава Чечни.

В регионе зарегистрировано 219 подтвержденных случаев коронавируса, из них четыре человека находятся на аппарате ИВЛ, 19 человек вылечились, пятеро умерли. С 13 апреля в Чечне перемещение транспорта возможно только по пропускам для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Усилен контроль на границах.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.