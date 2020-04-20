"Октоберфест-2020" отменен. Главное о коронавирусе за 20 апреля

Россия
- Всего зафиксирован 47 121 случай заражения, из них новых — 4268. За сутки умерли 44 человека, за весь период — 405.
- У Дома правительства во Владикавказе прошел несанкционированный митинг, участники требовали отмены режима самоизоляции.
- Горбольница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. У 91 пациента и медработника предварительно выявлен коронавирус.
- Правительство расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах.
- Президент Владимир Путин заявил, что распространение эпидемии продолжается, но за счет профилактических мер ее удалось сдержать. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко надеется, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции в стране пойдут на спад уже к лету.
- "Яндекс" расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус. Компания начнет проводить тесты не только в Москве, но и в ближайшем Подмосковье, кроме того, в программе смогут принять участие люди всех возрастов.
Москва
- Всего зафиксировано 26 350 случаев заражения, из них новых — 2026.
- Число выявляемых тяжелобольных людей с коронавирусом в столице стабилизировалось на уровне 1000–1300 человек в сутки.
- Врачи сообщили, что причиной смерти москвички на скамейке рядом с одним из домов в районе Марфино стала острая сердечная недостаточность. Пациентка поступила в больницу с подозрением на пневмонию. По данным томографии, изменений в легких не было, тест на коронавирус был отрицательным. Женщину выписали 18 апреля, она приехала к дому на социальном такси, и ее встретили соцработники. У подъезда ей стало плохо, и через несколько минут она умерла. Правоохранительные органы проводят проверку.
- Власти Москвы опровергли информацию о закрытии семи роддомов из-за коронавируса.
Мир
- Всего выявлено 2 411 365 случаев заражения, умерли 128 817 человек (5,34%).
- Фестиваль пива "Октоберфест-2020" в Мюнхене отменен, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По информации издания, официально об отмене объявят во вторник утром.
- Международный валютный фонд прогнозирует снижение дохода на душу населения в 170 странах.