"Октоберфест-2020" отменен. Главное о коронавирусе за 20 апреля

Пандемия коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре предположили, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

При благополучном исходе ситуация достигнет пика в начале мая или раньше, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев

Читать полностью