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Желающие вернуться в Нью-Йорк из Москвы смогут улететь 24 апреля

Билеты на самолет поступили в продажу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следующий вывозной рейс из Москвы в Нью-Йорк отправится 24 апреля, билеты уже в продаже. Об этом сообщила в понедельник пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

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"Билеты на коммерческий рейс из Москвы (SVO) в Нью-Йорк (JFK) на пятницу, 24 апреля, в 14:15 мск уже продаются на сайте "Аэрофлота". Пожалуйста, свяжитесь с "Аэрофлотом" напрямую, чтобы забронировать место на этот рейс", - написала она в Twitter.

Дипломат добавила, что посольство не участвует в подборе или продаже билетов на рейсы "Аэрофлота". "Мы призываем всех американских граждан и постоянных жителей, желающих вернуться в США, воспользоваться ограниченными коммерческими рейсами авиакомпании", - добавила пресс-атташе.

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