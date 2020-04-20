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Суд 28 мая рассмотрит иск к сайту "Нет!" за нарушение закона о персональных данных

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 28 мая рассмотрит заявление Роскомнадзора о блокировке сайта проекта "Нет!", в рамках которого собираются подписи против внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 14:00 мск 28 мая, к качестве третьего лица привлечен владелец доменного имени Пивоваров А.С.", - сказала пресс-секретарь.

Как рассказали в суде, Роскомнадзор обратился с иском к сервису Cloudflare (интернет-ресурс net2020.ru) "в защиту прав неопределенного круга лиц о признании деятельности интернет-ресурса деятельностью, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных".

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к сайту. Проект "Нет!" был запущен в январе муниципальными московскими депутатами Юлией Галяминой и Ильей Азаром.

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