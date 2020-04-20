Эксперты не ожидают подорожания летних туров на курорты Кубани

СОЧИ, 20 апреля. /ТАСС/. Цены на отдых на курортах Краснодарского края в летнем туристическом сезоне, несмотря на скачок курса валют, останутся на уровне прошлого года. Однако большая часть бронирований в условиях пандемии приходится на осень, сообщили ТАСС представители туриндустрии региона.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщала ТАСС, что туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи с 1 июня. По ее словам, именно на эту дату открытия летнего сезона ориентируются туроператоры.

"Цены на туры остались на прежнем уровне, либо выросли, но незначительно. Учитывая это и то, что курс евро и курс доллара вырос, то это хорошо. Отсутствие плохой новости - уже хорошая новость. Учитывая перспективу закрытых границ летом, оно все равно состоится и, безусловно, люди поедут на море", - сказала президент ассоциации туриндустрии "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, добавив, что в настоящее время наблюдается незначительное количество новых бронирований на летний период.

Как рассказал директор крупнейшей на Юге России сети турагенств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, снижение цен на отдых на курортах Черноморского побережья также не ожидается. Он пояснил, что представителям туротрасли будет выгоднее закрыть объекты размещения, чем работать "в минус", снизив стоимость на отдых. При этом цены в июне останутся на уровне мая, но наибольшее количество бронирований в настоящее время приходится на осенние месяцы. Мкртчян добавил, что в этот период туристы также рассчитывают поехать на отдых в Абхазию.

По его словам, незначительный спрос на летний отдых есть, но реальных продаж еще меньше. Почти все отели сейчас разрешают бронировать без оплаты. "То есть, ты бронируешь отель, а платишь за неделю до заезда, люди должны понимать, когда все-таки они смогут поехать. И естественно, они могут аннулироваться без штрафных санкций, чего ранее не было", - сказал Мкртчян.

Ситуация в Сочи

По словам генерального директора туроператора "Ривьера Сочи" Бэллы Тарасовой, роста бронирований следует ожидать только после отмены карантина. А в настоящее время незначительное количество бронирований наблюдается на период с июля по октябрь. Причем большая часть из них - это туры, которые были приобретены до пандемии и перенесены из-за карантина. Она отметила, что Сочи готов принимать туристов с 1 июня.

Президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина рассказала, что несмотря на небольшое количество новых бронирований, отмен уже приобретенных туров практически нет. "Люди все равно ждут. У кого было забронировано, но пока нет известий о продлении карантина, не отменяют. Люди все равно хотят приехать", - сказала она, добавив, что большая часть путевок была забронирована еще осенью и зимой прошлого года.

Она также добавила, что массового закрытия отелей на курорте не ожидается. "Я думаю, что если это и произойдет, то позже. Но пока все оптимистично ждут сезона", - заключила она.

Кубань - один из первых российских регионов, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева, ограничения начали действовать с 31 марта и продлены предварительно до 30 апреля. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Большая доля населения региона работает в туристической отрасли.