В Нью-Йорке снизилось число пациентов, принятых в больницы с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, принятых в больницах Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, за сутки снизилось, а число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло. Об этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил в понедельник на пресс-конференции, транслировавшейся по телеканалу NY1 .

"Число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, сократилось за период с 17 до 18 апреля с 317 до 212, - отметил он. - Это действительно заметное улучшение". В то же время, по его словам, за тот же период число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло с 849 до 853. "Этот показатель увеличился, но незначительно", - пояснил он.

Мэр сообщил, что запрет на массовые скопления людей в городе продлен на июнь месяц. "Мэрия не будет выдавать в июне разрешения на все массовые мероприятия, не являющиеся остро необходимыми, - отметил Билл де Блазио. - Наша основная задача - обеспечить безопасность и здоровье населения. Мы проведем эти мероприятия позднее".

Затронув вопрос об обеспечении больниц средствами защиты и дезинфекции, мэр Нью-Йорка сообщил, что в город доставлены 40 тыс. медицинских халатов, а к 23 мая в городе будет развернуто их производство. "Это будет фактически новое производство в городе", - добавил он. Кроме того, в город также доставлен 265 тыс. защитных костюмов типа Tyvek, а больницы обеспечены достаточным количеством аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 760 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 40 тыс. человек.