В Японии за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Число жертв коронавируса на территории Японии за сутки увеличилось на 23, что стало рекордным приростом за все время ведения статистики. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Общее число летальных исходов на территории Японии достигло отметки 274. За минувшие сутки было выявлено 345 новых случаев заражения, включая 102 в Токио. Общее число инфицированных на территории страны вышло на отметку 11 864, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Наибольшее число выявленных случаев по-прежнему остается в Токио (3 182). За японской столицей следуют префектуры Осака (1 296) и Канагава (799).
Ранее японское общественное телевидение сообщало о замедлении динамики распространения коронавируса в стране в воскресенье, за сутки было выявлено по крайней мере 369 новых случаев, в субботу этот показатель был на отметке 584.
С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.