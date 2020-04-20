В Японии за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Число жертв коронавируса на территории Японии за сутки увеличилось на 23, что стало рекордным приростом за все время ведения статистики. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Общее число летальных исходов на территории Японии достигло отметки 274. За минувшие сутки было выявлено 345 новых случаев заражения, включая 102 в Токио. Общее число инфицированных на территории страны вышло на отметку 11 864, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Наибольшее число выявленных случаев по-прежнему остается в Токио (3 182). За японской столицей следуют префектуры Осака (1 296) и Канагава (799).

Ранее японское общественное телевидение сообщало о замедлении динамики распространения коронавируса в стране в воскресенье, за сутки было выявлено по крайней мере 369 новых случаев, в субботу этот показатель был на отметке 584.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.