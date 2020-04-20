Суд 24 апреля начнет слушание дела московского подростка, обвиняемого в изготовлении СВУ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы 24 апреля проведет предварительные слушания по уголовному делу об изготовлении самодельного взрывного устройства в отношении подростка. Об этом ТАСС сообщил адвокат школьника Сергей Ашанин. Дело было возбуждено в 2018 году.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по статьям 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе статьи инкриминировались по части 3. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое (по части 1), так как следствие не нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети и опроса ряда свидетелей по уголовному делу.

В начале октября прошлого года СК объявил о завершении следственных действий и предъявил в окончательной редакции обвинение подростку, однако спустя месяц снова возобновил следствие. Оно было завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд отклонил ходатайство СК о продлении ему срока содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Вину подросток не признает, от объяснений отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ.