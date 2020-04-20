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Пандемия коронавируса нового типа

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяев

Чтобы избежать риска заражения своих питомцев, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены, отметил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует. Однако оснований полагать, что домашние животные могут заражать хозяев, нет, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

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"Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США", - сообщил он в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в понедельник.

По словам Савенкова, вместе с тем нельзя полагать, что животные могут заражать своих хозяев. В результате лабораторных исследований было установлено, что вирус, в частности, может передаваться от одной кошки к другой. Собаки менее восприимчивы в этом плане.

Чтобы избежать риска заражения своих питомцев, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены, отметил он. "Если вы гуляете [на улице с животным], то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать", - пояснил Савенков.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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