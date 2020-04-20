Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует. Однако оснований полагать, что домашние животные могут заражать хозяев, нет, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

"Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США", - сообщил он в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в понедельник.

По словам Савенкова, вместе с тем нельзя полагать, что животные могут заражать своих хозяев. В результате лабораторных исследований было установлено, что вирус, в частности, может передаваться от одной кошки к другой. Собаки менее восприимчивы в этом плане.

Чтобы избежать риска заражения своих питомцев, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены, отметил он. "Если вы гуляете [на улице с животным], то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать", - пояснил Савенков.