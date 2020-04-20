Ущерб от преступлений в России за три месяца 2020 года составил около 92 млрд рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Около 92 млрд рублей составил ущерб от преступлений в России, которые были совершены с января по март. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - отмечается в сообщении.

Также в статистических данных отмечено, что за три месяца увеличилось число экономических преступлений, а материальный ущерб от них составил более 56 млрд рублей.