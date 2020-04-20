Калининградские власти предоставят врачам питание и места для отдыха в отелях

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Врачи и медицинский персонал, задействованные в борьбе с коронавиросом в Калининградской области, смогут воспользоваться отелями Калининграда для отдыха между сменами. Об этом написал в понедельник на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

"Врачи и весь медицинский персонал наших больниц главные герои в этот непростой период. Именно они взяли на себя ответственность и колоссальную нагрузку за наше с вами здоровье. Для того, чтобы облегчить их работу и обезопасить их родных и близких, мы предлагаем нашим медикам после рабочей смены воспользоваться услугами отелей города [Калининграда], где им будет обеспечен высокий уровень комфорта. Также обеспечим их трехразовым горячим питанием и доставкой от отеля до рабочего места. Заработает эта опция для врачей и медицинского персонала уже послезавтра", - написал Алиханов.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 20 апреля в области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 41 человек выздоровел, один умер. На коронавирус обследовано 11 692 человека, под медицинским наблюдением остаются 1 003 человека, в том числе 36 в условиях обсерватора.

В области до 26 апреля действует режим общей самоизоляции. Все массовые мероприятия отменены до 17 мая включительно.